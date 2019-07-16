شكرا لقرائتكم خبر عن تريند اليوم .. هل يعود حسن شحاتة للمنتخب وينضم أشرف بن شرقى للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل عاد حسن شحاتة لتدريب المنتخب الوطنى، وتفاصيل انضمام أشرف بن شرقى لنادى الزمالك، هذه هى الأخبار التى تصدر قوائم اهتمام المصريين اليوم، وتشاهدون تفاصيلها فى حلقة جديدة من برنامج تريند.

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مدرب منتخب مصر وترشيح حسن شحاتة في هذا المنصب، إضافة لوجود أشرف بن شرقي فى الزمالك، أنباء لا يمكن أن يغفلها الشارع الكروى المصرى، ولهذا تحتل اهتماما كبيرا من الجميع.