شكرا لقرائتكم خبر عن تريند اليوم .. هل يعود حسن شحاتة للمنتخب وينضم أشرف بن شرقى للزمالك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل عاد حسن شحاتة لتدريب المنتخب الوطنى، وتفاصيل انضمام أشرف بن شرقى لنادى الزمالك، هذه هى الأخبار التى تصدر قوائم اهتمام المصريين اليوم، وتشاهدون تفاصيلها فى حلقة جديدة من برنامج تريند.
مدرب منتخب مصر وترشيح حسن شحاتة في هذا المنصب، إضافة لوجود أشرف بن شرقي فى الزمالك، أنباء لا يمكن أن يغفلها الشارع الكروى المصرى، ولهذا تحتل اهتماما كبيرا من الجميع.
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