شكرا لقرائتكم خبر عن 20 مليون جنيه سر أزمة كهربا مع الزمالك.. واعتذار ثلاثى شرط الصلح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازالت أزمة محمود عبد المنعم كهربا صانع ألعاب الزمالك مع ناديه مستمرة، خاصة بعدما غادر اللاعب القاهرة الجمعة الماضى متوجهًا إلى تركيا لبحث العروض التى تلقاها مؤخرًا، ومن ثم التوقيع للانضمام لأحد الأندية خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وكان أبرز تلك العروض من نادى دنيزلى سبور، ولا تزال الأزمة قائمة مع مسئولى الزمالك حتى الآن، بعدما امتنع اللاعب عن التواجد فى مقر النادى ساعيًا لفسخ تعاقده، لوجود خلاف بينه ومسئولى القلعة البيضاء حول قيمة عقده السنوى ورغبته فى زيادة العقد.

وأكد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك أن محمود كهربا اشترط زيادة عقده لـ20 مليون جنيه، من أجل الاستمرار مع القلعة البيضاء، مشيرًا إلى أنه لا يوجد مبرر لزيادة عقد اللاعب لهذا المبلغ الضخم خاصة فى ظل الأزمات العديدة التى افتعلها فى الموسم الحالى.

وتابع رئيس الزمالك حديثه مشددًا على كهربا بضرورة الاعتذار لخالد جلال المدير الفنى للفريق، ولزملائه اللاعبين الذين تخلوا عن بيوتهم وأسرهم من أجل الانتظام فى معسكر الإعداد الذى أقيم فى قبرص لمدة 13 يوما، ثم الاعتذار لجماهير النادى، وبعد ذلك سيقوم بدراسة أمر الجلوس مع اللاعب وبحث تداعيات الأزمة.