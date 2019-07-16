استقبال حافل بالورود وتكريم خاص لسيمونا هاليب.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حصلت لاعبة التنس الرومانية سيمونا هاليب، على تكرم خاص من الرئاسة الرومانية والكنيسة الأرثوذكسية على أعلى الأوسمة في البلاد، وذلك بعد تتويجها ببطولة ويمبلدون الدولية للتنس.

اللاعبة استقبلها المئات من عشاق التنس فور عودتها إلى رومانيا عقب فوزها الساحق على الأمريكية سيرينا ويليامز في النهائي وتتويجها بالبطولة.

سيمونا هاليب البالغة من العمر 27 عاما، أصبحت أول رومانية تفوز بلقب فردي السيدات في ويمبلدون، بعد تغلبها على سيرينا ويليامز، الفائزة باللقب سبع مرات، بنتيجة 6-2 و6-2 في 56 دقيقة.

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سيمونا قالت في تصريحات صحفية خلال وصولها مطار بوخارست الدولي وهي تمسك بجائزتها وباقة من الزهور والجماهير تهتف باسمها: تشبثت بفرصتي وبذلت قصارى جهدي ولهذا فزت.. احتفظت بتركيزي أمام سيرينا وهي واحدة من أفضل اللاعبات على مر العصور.

وهو ثاني لقب تحققه هاليب بالبطولات الأربع الكبرى عقب فوزها في رولان جاروس في باريس العام الماضي.. ومنحتها الرئاسة وسام نجمة رومانيا بينما كرمتها الكنيسة بجائزة رفيعة.

وخلال 11 مواجهة جمعت بين سيمونا وسيرينا نجحت سيمونا فقط في تحقيق الانتصار مرة واحدة، فيما كانت المرة الثانية هي الأغلى والتي جلبت اللقب الثاني لها في البطولات الأربع الكبرى، بعد لقب العام الماضي في رولان جاروس.