هيكتور كوبر يطالب محمد صلاح بالتحلي بالتواضع

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وجه الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني السابق لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، نصيحة للنجم محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي.

كوبر قال في تصريحات تليفزيونية: صلاح لاعب مهم جدا ومن أفضل 5 لاعبين في العالم، ووصل لمستوى عالٍ، وأمامه تحدٍ للحفاظ على هذا المستوى، فهو يحتاج لبذل مجهود كبير مع التحلي بالاحترام والتواضع.

Advertisements

وعن هوية المدير الفني الأنسب لمنتخب مصر، قال: المدرب الوطني يتمتع بحساسية لا تتوافر في الأجنبي، لكن الأجنبي لابد أن يعيش في البلد ويشعر بكل الأمور الحساسة بالملعب والفريق.. لكن أحيانا المشاعر الزائدة عن الحد تنقلب ضد اللاعبين، فالمدرب يحتاج أن يعمل بهدوء وبرود لاتخاذ قرارات صائبة، لأن الحساسية قد تجعلك لا تحكم على الأمور بموضوعية كافية.

وعن رأيه في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا بمصر قال هيكتور كوبر: رأيي أن تونس كان المرشح الأكثر لأن السنغال ليس فريقا قويا بالنسبة لي، كما أعتبر الجزائر الفريق الأفضل والأقرب للفوز بكأس الأمم، فهو فريق منظم وقوي ومتوازن دفاعيا وهجوميا.