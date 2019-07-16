شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يجبر نابولي بالتفاوض مع هذا اللاعب والان مع التفاصيل

رفض نادي ريال مدريد الأسباني، العرض المقدم من فريق نابولي الإيطالي، لضم الكولومبي خاميس رودريجيز، بسبب الخلافات المادية. وأجبر ريال مدريد نابولي بالتفاوض مع مع الإيفواري نيكولاس بيبي لاعب نادي ليل الفرنسي لضمه لصفوف الفريق لدعم الشق الهجومي. فيما كشفت تقارير صجفية، أن ليل الفرنسي طلب الحصول على 60 مليون يورو بالإضافة لخدمات آدم أوناس نظير بيع بيبي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ريال مدريد يجبر نابولي بالتفاوض مع هذا اللاعب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.