الامارات | حميد عباس ثاني وصلاوي ينتقل لصفوف الفجيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن حميد عباس ثاني وصلاوي ينتقل لصفوف الفجيرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة الفجيرة لكرة القدم عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن التعاقد مع اللاعب حميد عباس قادما من نادي الوصل، وذلك لتمثيل الفجيرة في الموسم المقبل لدوري الخليج العربي.

ولم يوضح حساب الشركة مدة عقد اللاعب، الا ان بعض المصادر ذكرت انها لموسمين.

ويعتبر اللاعب حميد عباس ثاني لاعب وصلاوي ينضم للفجيرة بعد التعاقد مؤخرا مع اللاعب عبد الله صالح، ويعد من اللاعبين الماهرين فنيا في خطي الدفاع والوسط.