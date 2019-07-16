وزير الرياضة الكاميروني يطالب بإقالة سيدورف من تدريب الأسود

طالب وزير الرياضة في الكاميرون ناريسي مولي كومبي بضرورة إقالة كلارنس سيدورف المدير الفني لمنتخب الأسود بعد الخروج المبكر من كأس أمم أفريقيا 2019.

وأشار كومبي في تصريحات للقناة الفضائية الرسمية بالكاميرون، إلى أن سيدورف فشل في قيادة الكاميرون للحفاظ على لقب البطولة الأفريقية، بالإضافة لعجزه في فرض الانضباط على اللاعبين.

وقال وزير الرياضة الكاميروني: "سيدورف فشل في القرارات الفنية، وكذلك في قيادة الكاميرون للحفاظ على اللقب، وأيضًا كان غير قادرًا على فرض الانضباط خلال المعسكر، وهي المهام الأساسية بالنسبة له والتي تم إدراجها في تعاقدنا معه".

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وأكمل: "لكن يظل الإبقاء عليه في منصبه كمدير فني للكاميرون يظل قائمًا، ولكن أعتقد أن تجديد الإطار الفني للمنتخب الأول والمنتخبات الأقل سنًا أصبح أمرًا ضروريًا".

واختتم: "لقد تحدثت مع رئيس الاتحاد الكاميروني وطلبت منه التوضيح فيما يخص بنود التعاقد مع سيدورف وكافة الأحكام ذات الصلة به".

وودع منتخب الكاميرون منافسات كأس أمم أفريقيا 2019 من دور الـ16 بعد الخسارة أمام نيجيريا، بعدما توج بطلًا في النسخة الماضية عام 2017 بالجابون، على حساب مصر.