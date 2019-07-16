الكشف عن حكم المباراة النهائية لأمم أفريقيا

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، تعيين الحكم الجنوب أفريقي فيكتور جوميز، لإدارة المباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية، التي ستجمع المنتخب الجزائري بنظيره السنغالي، يوم الجمعة المقبل.

الحكم البالغ من العمر 37 سنة أدار مباراتين فقط في مسابقة كأس أمم أفريقيا الحالية، وتحديدا مواجهة مصر والكونغو الديمقراطية، في الدور الأول، ثم لقاء تونس وغانا في ثمن النهائي، وأشهر فيهما 10 بطاقات صفراء.

هذا و يعتبر جوميز من بين أفضل الحكام في أفريقيا نظرا للخبرة الكبيرة التي يمتلكها حيث حصل على الشارة الدولية منذ 2011.

وتأهل المنتخب الجزائري للمباراة النهائية عقب فوزه في نصف النهائي على نظيره النيجيري 2-1، بينما وصل منتخب السنغال للنهائي بالفوز على تونس 1-0.