جريزمان: ميسي مثل ليبرون في كرة السلة.. ومتشوق للعب أمام جماهيري "الجديدة"

أكد الفرنسي أنطوان جريزمان المنضم حديثًا إلى صفوف برشلونة الإسباني أن زميله الجديد لونيل ميسي رقم 1 في كرة القدم مثل ليبرون جيمس لاعب كرة السلة الأمريكي.
وأجرى جريزمان لقاء مع قناة برشلونة تم بث مقطع صغير منها وخلاله قال الفرنسي: "جميع الفرق مختلفة عن برشلونة، أتطلع للعب أمام جماهيري الجديدة، هم يعلمون جيدًا أنني تركت كل شئ خلفي لنستمتع سويًا".
وعن ميسي قال: "إنه رقم 1 ، مثل ليبرون في كرة السلة، ميسي هو ممثل كرة القدم لأنه لديه شيء مختلف عن الآخرين، شئ نراه فقط كل 30 سنة أو أكثر".
جدير بالذكر أن جريزمان انضم إلى برشلونة خلال الاسبوع الماضي لمدة 5 مواسم بعد دفع الشرط الجزائي في عقد اللاعب والمقدر بقيمة 120 مليون يورو.
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