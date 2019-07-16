أيوبي: تعاهدنا على تحقيق الميدالية البرونزية بكأس الأمم

أكد اليكس أيوبي نجم المنتخب النيجيري، أن اللعب على المركز الثالث والرابع أمر جيد، مشيرا إلى أن اللاعبين سيلعبون للفوز بالمباراة أمام تونس.

ويلتقي المنتخب النيجيري بنظيره التونسي غدا الأربعاء، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بكأس الأمم الأفريقية 2019.

وقال أيوبي خلال المؤتمر الصحفي الذى يسبق المباراة: "تعلمنا من أخطاء مباراة الجزائر وسنسعى لعدم تكراراها في مباراة الغد".

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وأضاف أيوبي: "المنتخب النيجيرى شابا ويملك لاعبين صغار في السن وعلى أعلى مستوى وأمامهم المستقبل لإسعاد الشعب النيجيري".

وتابع نجم أرسنال: "علينا الآن أن نعود لبلادنا مرفوعين الرأس، ونحن على منصات التتويج من خلال الفوز بالمركز الثالث وسيكون أمر جيد بالنسبة لنا خاصة وأن هناك العديد من اللاعبين يشاركون في هذه البطولة لأول مرة".

واختتم أيوبي قائلا: "المنتخب التونسي من الفرق المتميزة ويمتلك لاعبوه قوة وإصرار وروحا كبيرة، لكننا تعاهدنا كمجموعة لاعبين أن نحقق الفوز في هذه المباراة وتحقيق الميدالية البروزنية".