إنتر يستدعي ناينجولان ويستبعد إيكاردي في المشاركة في بطولة الكأس الدولية

أعلن نادي إنتر ميلان عن قائمة فريقه التي تستعد للمشاركة في بطولة كأس الأبطال الدولية والتي شهدت تواجد رادجا ناينجولان بينما تم استبعاد ماورو إيكاردي.

كان إنتر قد استبعد الثنائي من التواجد في معسكر التدريب بلوجانو الذي أقيم الأسبوع الماضي وسط تكهنات بشأن مستقبلهما داخل النادي.

ومع ذلك ، أكد النيراتزوري اليوم الثلاثاء أن ناينجولان سيسافي مع الفريق إلى سنغافورة لحضور البطولة الودية.

ومن المقرر أن يبدأ إنتر مشواره في البطولة الودية أمام مانشستر يونايتد يوم السبت المقبل ، قبل مواجهة يوفنتوس في الرابع والعشرين من الشهر الجاري.

مستقبل إيكاردي داخل صفوف إنتر لازال غامضًا وسط تكهنات تشير إلى قرب رحيله عن صفوف النيراتزوري والانضمام إلى يوفنتوس خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.