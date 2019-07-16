تقارير: ميلان "جاد" بشأن ضم لوفرين

أكدت صحيفة جازيتا ديللو سبورت الإيطالية أن نادي ميلان لديه الرغبة الجادة في ضم الكرواتي ديان لوفرين مدافع ليفربول الإنجليزي.
وأوضحت الصحيفة الإيطالية أن لوفرين على قائمة أولويات نادي ميلان لترميم الخط الدفاعي للفريق.
فلادو ليميتش ممثل اللاعب الكرواتي عقد جلسة مع مسئولي الروسونيري اليوم الثلاثاء استمرت لمدة ساعة
البالغ من العمر 30 عامًا يتقاضى حاليًا راتبًا صافًا قدره 5 ملايين يورو، ويتوقع أن يطلب ليفربول ما لايقل عن 20 مليون يورو في حالة موافقته على بيع الكرواتي.
لوفرين انتقل إلى ليفربول مطلع موسم 2014/2015 قادمًا من ساوثهامبتون بقيمة مالية وصلت إلى 25 مليون يورو.
جدير بالذكر أن الكرواتي شارك في 18 مباراة فقط رفقة الريدز في الموسم المنقضي بمختلف البطولات
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