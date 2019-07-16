شكرا لقرائتكم خبر عن كمارا على بعد خطوة من قميص الاتحاد والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - عيسى الدوسري (الخبر)
أصبح مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية هارون كمارا قريباً من الانتقال لصفوف الفريق الاتحادي، بعد إنسحاب نادي الهلال من المفاوضات مع إدارة القادسية، بسبب رفع سعر اللاعب، وكان نادي الاتحاد هو أول الأندية التي ترغب في الاستفادة من خدمات كمارا إذا ارسلت خطاب رسمي لإدارة نادي القادسية تطلب فيه شراء عقد اللاعب كمارا.
فيما تواترات ايضاً أنباء عن دخول النادي الأهلي لشراء عقد اللاعب، لكن يبدوا ان الأمور في طريقها لصالح نادي الاتحاد، الذي أصبح قريباً من التوقيع مع اللاعب.
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