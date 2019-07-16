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كمارا على بعد خطوة من قميص الاتحاد

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جدة - خالد شويل - عيسى الدوسري (الخبر)

أصبح مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية هارون كمارا قريباً من الانتقال لصفوف الفريق الاتحادي، بعد إنسحاب نادي الهلال من المفاوضات مع إدارة القادسية، بسبب رفع سعر اللاعب، وكان نادي الاتحاد هو أول الأندية التي ترغب في الاستفادة من خدمات كمارا إذا ارسلت خطاب رسمي لإدارة نادي القادسية تطلب فيه شراء عقد اللاعب كمارا.

فيما تواترات ايضاً أنباء عن دخول النادي الأهلي لشراء عقد اللاعب، لكن يبدوا ان الأمور في طريقها لصالح نادي الاتحاد، الذي أصبح قريباً من التوقيع مع اللاعب.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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