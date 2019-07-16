شكرا لقرائتكم 3 اعتذارات تحل أزمة كهربا مع الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخل محمود عبد المنعم كهربا صانع ألعاب الزمالك فى أزمة كبيرة مع مسئولى القلعة البيضا، خاصة بعد أن غادر اللاعب القاهرة الجمعة الماضى متوجهًا إلى تركيا لبحث العروض التى تلقاها مؤخرًا ومن ثم التوقيع للانضمام لأحدها خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وكان أبرز تلك العروض من نادى دنيزلى سبور، ولا تزال الأزمة قائمة مع مسئولى الزمالك حتى الآن، بعدما امتنع اللاعب عن التواجد فى مقر النادى ساعيًا لفسخ تعاقده، لوجود خلاف بينه ومسئولى القلعة البيضاء حول قيمة عقده السنوى ورغبته فى زيادة العقد.

وأكد رئيس الزمالك مرتضى منصور فى تصريحات له، أن كهربا اشترط زيادة عقده لـ 20 مليون جنيه، من أجل الاستمرار مع القلعة البيضاء، مشيرًا إلى إنه لا يوجد مبرر لزيادة عقد اللاعب لهذا المبلغ الضخم خاصة فى ظل الأزمات العديدة التى افتعلها فى الموسم الحالى.

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وتابع رئيس الزمالك حديثه، مشددًا على كهربا بضرورة الاعتذار لخالد جلال المدير الفنى للفريق، ولزملائه اللاعبين الذين تخلوا عن بيوتهم وأسرهم من أجل الانتظام فى معسكر الإعداد الذى أقيم فى قبرص لمدة 13 يوم، ثم الاعتذار لجماهير النادى، وبعد ذلك سيقوم بدراسة أمر الجلوس مع اللاعب وبحث تداعيات الأزمة.