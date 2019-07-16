ظهير أيمن إنبى يدخل حسابات الزمالك...

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جدة - عمرو شويل دخل على فوزى ظهير أيمن إنبى، فى حسابات نادي الزمالك ليكون أحد الصفقات المنتظرة لتدعيم الجبهة اليمنى بالقلعة البيضاء فى الموسم الجديد. ويفاضل مسئولو الزمالك بين أكثر من لاعب لتدعيم الجبهة اليمنى خلال الميركاتو الصيفى الجارى، تحسبا لرحيل حازم إمام أو التونسى حمدى النقاز خلال فترة التنقلات الحالية. Advertisements وتضم قائمة المرشحين لتدعيم الجبهة اليمنى للزمالك بالموسم الجديد، عبد الله جمعة عواض ظهير أيمن حرس الحدود وعمر جابر ظهير أيمن بيراميدز والصاعد كريم فؤاد ظهير أيمن النجوم. واقتراب حازم إمام من الرحيل عن نادى الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية بجانب طرح إمكانية تسويق التونسى حمدى النقاز قبل التراجع عن تلك المسألة فى الأيام الماضية. كان على فوزى ضمن الأسماء المرشحة للانتقال لصفوف النادي الأهلي فى الصيف المقبل قبل صرف النظر عن إتمام الصفقة.

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