شكرا لقرائتكم أخبار اشرف بن شرقي اليوم الثلاثاء 16-7-2019 .. موعد وصول المغربي لمية عقبة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أخبار أشرف بن شرقي اليوم الثلاثاء 16-7-2019 ، أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدراة نادى الزمالك إن أشرف بن شرقى لاعب الهلال السعودى وقع للفريق الأبيض لمدة 3 مواسم ، أضاف مرتضى منصور فى تصريحات لـ برنامج الزمالك اليوم المذاع على قناة المحور :" حصلنا على خدمات أشرف بن شرقى لمدة 3 مواسم" ، تابع رئيس الزمالك إن المفاوضات ما زالت جارية فى الوقت الحالى لحسم موقف حميد أحداد.

أخبار أشرف بن شرقي اليوم الثلاثاء 16-7-2019 ،أعلن مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك موعد وصول اللاعب الشهير أشرف شرقى نجم فريق الهلال السعودى للقاهرة لتقديمه الى الاعلام ، وأكد مرتضى منصور أن اشرف بن شرقى سيصل القاهرة الأربعاء المقبل فى مؤتمر صحفى رسمى، مؤكدًا أنه واحد من أفضل اللاعبين فى القارة السمراء ونجم من نجوم الكرة المغربية.

أخبار أشرف بن شرقي اليوم الثلاثاء 16-7-2019 ، بعد التعاقد مع أشرف بن شرقي بات إسماعيل الحداد مهاجم فريق الوداد المغربى قريبا من الانضمام لنادى الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وسيتم التعاقد مع إسماعيل الحداد فى صفقة تبادلية مع المغربي حميد أحداد مهاجم الزمالك الذي سينتقل إلى الوداد في الفترة المقبلة، بالإضافة إلى سداد الأبيض مقابل مادى.

وأكد رئيس الزمالك على رحيل حميد أحداد ووجود اتجاه لدخوله فى صفقة تبادلية مع لاعب فى صفوف الوداد المغربى.

أخبار أشرف بن شرقي اليوم الثلاثاء 16-7-2019 ، انتقال اشرف بن شرقي لصفوف الزمالك، جعل النادي الأبيض، مطالبا بضرورة الإطاحة بأحد لاعبيه الأجانب المتواجدين حاليا فى صفوف القلعة البيضاء وهما الثنائى المغربى حميد أحداد وخالد بوطيب والثنائى التونسى فرجانى ساسى وحمدى النقاز.

أخبار أشرف بن شرقي اليوم الثلاثاء 16-7-2019 ، انضمام اشرف بن شرقي لفريق الزمالك، جعل أيام مواطنه حميد أحداد داخل القلعة البيضاء، أصبحت معدودة حيث ينتظر رحيله خلال الأيام القليلة القادمة، فى ظل عدم الاعتماد عليه بشكل أساسى فى المباريات لذا يعد الأقرب لمغادرة قلعة ميت عقبة، وإفساح المجال لزميله بن شرقي فى التواجد بالقائمة الزملكاوية خلال الموسم الجديد.

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أخبار أشرف بن شرقي اليوم الثلاثاء 16-7-2019 ، سيناريو رحيل حميد أحداد عن الزمالك لقيد اشرف بن شرقي ، يثير القلق داخل القلعة البيضاء، خاصة أن التعاقد مع أحداد كلف خزينة النادي قرابة 25 مليون جنيه، بخلاف راتبه السنوى منذ الانضمام، لذا يجب رحيله بقيمة مالية مناسبة حتى لا يتعرض النادي لخسائر مالية فادحة.

أخبار أشرف بن شرقي اليوم الثلاثاء 16-7-2019 ، وقبل إعلان مسئولو الزمالك عن إتمام صفقة اشرف بن شرقي بشكل رسمى، بدأت الإدارة البيضاء، فى محاولات تسويق حميد أحداد، لتوفير أفضل عرض ممكن يتيح للنادي تحقيق فائدة مالية نظير رحيل اللاعب وتقليل الخسائر المنتظرة لتعويض تكلفة التعاقد معه.