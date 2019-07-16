شكرا لقرائتكم "صور" مفاجأة سارة للاعبى الأهلى بعد العودة من أسبانيا .. تعرف عليها... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل جهز مسئولو الأهلى مفاجأة سارة لفريق الكرة الأول، قبل عودته من أسبانيا بعد انتهاء معسكر الفريق هناك والذي يأتى استعداداً لاستئناف بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث يواجه القلعة الحمراء فريقي المقاولون العرب يوم 24 يوليو الجالى والزمالك يوم 28 من نفس الشهر.

واستغل مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب تواجد الفريق الأول بمعسكره الخارجي في إسبانيا للمرحلة المقبلة لتطوير أرضية ستاد التتش، ‬ ‫وقام مسئولو القلعة الحمراء بصيانة أرضية ملعب مختار التتش بعدما طلب الجهاز الفني للفريق الأحمر بقيادة مارتن لاسارتي تطويرها.‬ ‫

ومن المقرر أن تقوم إدارة النادي الأهلي بتغيير أرضية ملعب التتش تمامًا وذلك بما يتماشى مع مواعيد الفريق الأول مع إحدى الشركات العالمية والذي سيتم اختيار الأنسب منها من قبل مجلس الإدارة.‬

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