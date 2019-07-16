شكرا لقرائتكم الزمالك يرحب بـ"بن شرقى" بعد توقيعه 3 مواسم رسمياً... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن نادى الزمالك بشكل رسمى منذ قليل اليوم الثلاثاء عن تعاقده مع المغربي الدولي أشرف بن شرقي.

ونشر الحساب الرسمي لنادى الزمالك صورة الاعب مدون عليها : "الزمالك يتعاقد مع الدولي المغربي أشرف بن شرقي لمدة ثلاث سنوات، رحبوا معنا بلاعبنا الجديد! "

كان مرتضى منصورأعلن فى تصحريحات تلفزيونية أمس إتمام صفقة اللاعب المغربى الدولى.

ومن المقرر أن يصل اللاعب إلى القاهرة غدًا الأربعاء، ونرصد أهم ما قدمه خلال مسيرته فى الدورى المغربى والسعودى والفرنسى.

- يبلغ بن شرقى 25 عاما حيث إنه مواليد 24 سبتمبر 1994، لعب فى عدة مراكز منها الجناح الأيسر والجناح الأيمن وصانع الألعاب إلا أنه يجيد الهجوم.

Advertisements

- بدأ بن شرقى مسيرته فى نادى المغرب الفاسى وشارك معهم فى 29 مباراة، أحرز خلالها 3 أهداف، وصنع مثلها.

- وفى عام 2016 انتقل إلى الوداد المغربى، ولعب له موسمين، شارك خلالهما فى 35 مباراة، سجل فيها 8 أهداف وصنع 7.

- توج مع الفريق المغربى ببطولة دورى أبطال أفريقيا عام 2017، على حساب الأهلى المصرى، وفى عام 2018 انتقل للدورى السعودى من خلال نادى الهلال، والذى أحرز معه 3 أهداف من أصل 13 مباراة شارك فيها مع الفريق السعودى، وتمت إعارته إلى نادى لانس الفرنسى.

- ظهر بن شرقى مع لانس الفرنسى فى 24 مباراة، سجل فيها 3 أهداف وصنع مثلها، إلا أن إعارته انتهت مع الفريق، ليوقع إلى نادى الزمالك، لمدة 3 مواسم، على أن يصل خلال الساعات المقبلة، ويتم تقديمه للإعلام فى مؤتمر صحفى.