شكرا لقرائتكم دجلة ينتظر قائمة الأهلي النهائية لضم هذا اللاعب مجانا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يترقب مسئولو نادى وادى دجلة، إعلان النادي الأهلي قائمته النهائية للموسم الكروى الجديد 2019- 2020، والتأكد من عدم قيد حارس المرمى محمد عصام الغندور مواليد 1997، من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وانتهى عقد إعارة محمد عصام الغندور لنادى غزل شبين بانتهاء الموسم الحإلى، حيث كان فضل مسئولو الأهلى إعارة الحارس لإكسابه مزيدا من الخبرات، بالإضافة إلى صعوبة الحصول على فرصة المشاركة مع ألفريق الأول فى ظل تواجد 3 حراس مميزين.

وكان الغندور قد لعب الموسم قبل الماضى معارا لصفوف طلائع الجيش، حيث قاد فريقه للتتويج بلقب دورى الجمهورية مواليد 97.

وتوصل وادى دجلة لاتفاق نهائى مع الغندور من أجل انضمامه لصفوف الفريق الدجلاوى بالميركاتو الصيفى، لكن إدارة دجلة تنتظر خروج الحارس من حسابات المارد الأحمر لاتمام التعاقد.