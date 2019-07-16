شكرا لقرائتكم لماذا يتمسك علي جبر بالانتقال للأهلي؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مقرب من على جبر مدافع بيراميدز سر تمسك اللاعب بالانتقال للأهلى، مؤكدا أن رغبة على جبر فى العودة لمنتخب مصر هى سر تمسكه بالانتقال للأهلى بداية من الموسم الجديد، خاصة وأنه ابتعد عن تشكيلة الفراعنة خلال الفترة الماضية، وأخرها استبعاده من المشاركة فى كأس الأمم الافريقية المقامة حالياً فى مصر.

وأكد المصدر أنه رغم استقرار وضعه فى ناديه، وعدم وجود نسبة مشاركة فى عقده مما يعني ضمانه الحصول على قيمة عقده السنوى بالكامل دون أي خصومات، وهو الأمر الذي لن يحدث فى الأهلى.

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ونجح الأهلى فى التوصل لاتفاق مع إدارة بيراميدز بخصوص ضم على جبر ، وأتفق مسئولو الأهلى مع بيراميدز على الحصول على خدمات علي جبر مقابل إعارة الثنائي حسين السيد ، ومحمد شريف لبيراميدز بخلاف المقابل المادي.

ووافق على جبر على تخفيض راتبه السنوى بقيمة 2 مليون جنيه لتسهيل انتقاله للأهلى فى الموسم الجديد، فراتب على جبر السنوى فى بيراميدز يقدر بـ15 مليون جنيه، إلا أنه وافق على الحصول مع الأهلى على 13 مليون جنيه فقط، ولكن هذا المبلغ ترفضه إدارة الأهلى أيضاً لأنه يفوق القيمة التي يحصل عليها لاعبي الفئة الأولى بالنادي.