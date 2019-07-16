شكرا لقرائتكم سويلم يحضر قرعة أمم أفريقيا 2021... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بعد إسناد إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم له لحين إعلان أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة قراره بشأن موقف المجلس، يحضر اللواء ثروت سويلم المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، ونائبه الدكتور علاء عبد العزيز الجمعية العمومية للإتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف" وحفل قرعة تصفيات أمم افريقيا 2021 اللتين ستقاما الخميس المقبل بأحد فنادق القاهرة.

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ووفقًا للائحة الخاصة باتحاد الكرة، فإنه حال استقالة جميع أعضاء اتحاد الكرة فإن المدير التنفيذى للجبلاية يتولى المسئولية لمدة 3 أشهر يقوم خلالها بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب مجلس جديد.

ووفقا للجنة الأولمبية فإنه فى حالة مرور 7 أيام على استقالة أعضاء الجبلاية دون العدول عنها، فإنها تعتبر مقبولة، على أن يصدر وزير الرياضة بعدها قراره سواء باعتماد ثروت سويلم قائما بأعمال رئيس الجبلاية حتى موعد الانتخابات، أو مخاطبة "فيفا" لتعيين لجنة مؤقتة.