فرج عامر : معرفش حاجة عن تعيين حسن شحاتة...

جدة - عمرو شويل كشف فرج عامر رئيس نادي سموحة حقيقة تأكيده تولى حسن شحاتة المسئولية الفنية للمنتخب الوطنى.

قال فرج عامر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" : "لا أعلم شيء عن تولى حسن شحاتة الإدارة الفنية لمنتخب والكلام على صفحتي جاء نتيجة توارد أنباء فى بعض وسائل الإعلام بذلك المعني خلال الساعات الأخيرة".



حسن شحاتة يقترب من تدريب المنتخب واقترب حسن شحاتة من تولى الإدارة الفنية، للمنتخب الوطنى، بعد إقالة المكسيكى خافيير أجيرى، المدير الفنى السابق للفراعنة، عقب وداع كأس أمم أفريقيا 2019 بمصر، من دور الـ16 بالخسارة أمام جنوب أفريقيا بهدف وحيد. Advertisements

وكان فرج عامر قد هنأ حسن شحاتة بتولى الإدارة الفنية للمنتخب عبر صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلاً: "مبروك كابتن حسن شحاتة مديرا فنيا للمنتخب المصرى أرجو أن يختار من يعاونه بنفسه، ويعطى كافة الصلاحيات".