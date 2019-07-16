شكرا لقرائتكم لعرقة انتقاله للزمالك.. بيراميدز "يغري" دونجا بتعديل عقده... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد مسئولو نادي بيراميدز للاعبه نبيل عماد "دونجا" أنه سيتم تعديل عقده من خلال رفع قيمته المادية، وذلك فى حال الاستقرار على رفض عرض الزمالك ، الذى يرغب بقوة فى ضمه خلال الميركاتو الصيفي.
وعقد أحمد حسن مدير الكرة ببيراميدز جلسة مع الثلاثى دونجا ومحمد فاروق ورجب بكار لبحث تعديل عقودهم، بعد ظهورهم بمستوى متميز طوال الموسم الجاري، وكان لهم دور بارز فى حصول الفريق على المركز الثالث بحد أدنى وتأهله للعب فى البطولات الإفريقية.
جاء اهتمام الزمالك بالتعاقد مع "دونجا" بعد تلقي لاعب وسط الفريق طارق حامد الكثير من العروض الخليجية، عقب ظهوره بشكل جيد مع المنتخب الوطني في الفترة الأخيرة، إلى جانب تألقه مع الزمالك على مدار المواسم السابقة.
كان دونجا رفض العرض المقدم من نادي الكويت الكويتي للعب لصفوفه الموسم المقبل، لتمسكه بالانتقال لصفوف نادي الزمالك، وسبق لدونجا التوقيع علي عقود انضمامه لنادي الزمالك خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالى، وفي انتظار نجاح مفاوضات القلعة البيضاء مع نادى بيراميدز للاتفاق علي بنود الصفقة والإعلان الرسمى.
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