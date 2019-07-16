شكرا لقرائتكم عمر طارق طريق الزمالك لحل نزاع لاعب سلة الأهلى الجديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لحل النزاع بين القلعتين الحمراء والبيضاء على اللاعب أحمد إسماعيل أحدث وجوه الازمات بين الناديين ، استند مسئولى نادى الزمالك إلى صفقة عمر طارق لاعب سلة الجزيرة ، والذى كان بطلا للأزمة بين الأبيض والجزيرة منذ 4 سنوات.

وقال طارق سعيد مدير فريق السلة بنادى الزمالك إن أزمة احمد إسماعيل هى تكرار لصفقة عمر طارق الذى حصل الزمالك على توقيعه منذ 4 سنوات ، وقتها أقر اتحاد السلة بأحقية الجزيرة فى اللاعب، وفقا للوائح .

كان عمر طارق لاعبا فى الجزيرة واحترف فى دورى الجامعات قبل 4 سنوات وعاد موقعا للزمالك ، إلا ان اتحاد السلة وقتها حكم بأحقية الجزيرة فى اللاعب وفقا لحق الرعاية. Advertisements

وأكد مدير سلة الزمالك على ثقته فى مسئولى اتحاد السلة وتميزهم بالحيادية ، لحل الأزمة وفقا للوائح و القوانين ، وحرصهم على فك الاشتباك بين الأندية.

وشهدت الساعات الماضية إعلان مسئولى النادى الأهلى التعاقد مع احمد إسماعيل قادما من دورى الجامعات الامريكية ، رغم أنه كان ضمن ناشئين الزمالك، مما فجر الأزمة بين الناديين الأحمر و الأبيض.

يذكر أن مسؤولو نادى الزمالك تقدموا بخطاب حفظ حقوقهم فى رعاية أحمد إسماعيل إلى اتحاد السلة .