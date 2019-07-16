شكرا لقرائتكم الخليج 365 يكشف المنصب الجديد لـ حسن شحاتة فى اتحاد الكرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر باتحاد الكرة ، عن أن هناك بعض المقترحات الخاصة بالمنصب الجديد لـ حسن شحاتة المدير الفنى الأسبق لمنتخب مصر.

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وقال المصدر إن هناك مقترحين حاليا، الأول يقضى بتعيين حسن شحاتة مديرًا للمنتخبات الوطنية، والثاني بتعيينه مديرًا فنيًا لاتحاد الكرة بدلًا من محمود سعد المدير الفني الحالي للجبلاية.

وتابع أن هناك بعض الأصوات تقترح تشكيل جهاز فني للمنتخب يضم كلًا من: حسن شحاتة مدير فني، حمادة صدقي مدرب عام، أحمد حسن مدير للمنتخب، وعصام الحضري مدربًا لحراس المرمى، ولم يتم حسم أى من هذه المقترحات حتى الأن.