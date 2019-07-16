شكرا لقرائتكم محمد مصيلحى يستقبل ثنائى السلة بعد تتويجهم بلقب أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقبل محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى ثنائى فريق السلة عمر محمد جابر ومحمد شاهين ، الذين شاركوا مع منتخب الناشئين تحت 16 سنة فى التتويج بالبطولة الأفريقية التى أقيمت بالرأس الاخضر.

وتوج منتخب السلة للناشئين تحت 16 سنة بلقب البطولة الأفريقية بعد الفوز فى كل المباريات التى خاضها أمام كل من أنجور ونيجريا و الرأس الأخضر و الجزائر ، و غينيا ، و مالى فى الختام

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ونجح منتخب السلة فى التأهل الى كأس العالم 2020 الذى يقام ببلغاريا بعد التتويج باللقب الأفريقى حيث يصعد لمونديال اول و ثانى بطولة أفريقيا

ضمت قائمة المنتخب فى البطولة كل من محمود وليد وأسر جودة ومؤمن طارق خيرى وأحمد ياسر وعمر سعد وبلال عبد المطلب وكريم وليد وعلى أحمد وعبد الله ناصر ومحمد على شاهين .