شكرا لقرائتكم الفيحاء يستغني عن حارسه الكولومبي بونيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي الفيحاء يوم الثلاثاء الاستغناء عن خدمات الكولومبي كريستيان بونيا حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، وذلك بعد تمديد التعاقد مع الأردني عامر شفيع.

وذكر النادي في بيان عبر حسابه الرسمي على "تويتر": قرر مجلس إدارة نادي الفيحاء إنهاء عقد حارس المرمى الكولومبي كريستيان بونيا بالتراضي بين الطرفين ومنحه مخالصة مالية نهائية.

وحضر اللاعب الكولومبي صيف 2018 لحماية مرمى الفريق البرتقالي، إلا أنه تعرض لقطع في الرباط الصليبي مطلع العام الجاري، وتم استبداله بالحارس الأردني المخضرم عامر شفيع.