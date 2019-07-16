شكرا لقرائتكم بمشاركة خيمينيز وفيكيو.. اتحاد جدة يكسب بولتون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - كسب اتحاد جدة أولى مبارياته الودية أمام بولتون الإنجليزي بثلاثة أهداف مقابل هدفين وذلك ضمن معسكره الإعدادي المقام في مانشستر الإنجليزية.
وسجل الصربي بريوفيتش هدف التقدم أولاً للاتحاد، قبل أن يحرز الفريق الإنجليزي هدفين، لكن عبدالرحمن الغامدي أحرز هدف التعادل، وتكفل عبدالعزيز البيشي بتسجيل الهدف الثالث.
وأشرك المدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا مواطنه لويس خيمينيز في القائمة الأساسية، بالإضافة إلى الوافد الأرجنتيني إيميليانو فيكيو.
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