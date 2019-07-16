شكرا لقرائتكم زطشي: بلماضي استفاد من خبرته.. وجماهير مصر دعمتنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد خير الدين زطشي، رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، أن المشروع الذي بدأه اتحاده مع المدرب جمال بلماضي، وضع المنتخب في نهائي كأس أمم إفريقيا للمرة الأولى منذ 30 عاماً.

وفازت الجزائر على نيجيريا 2-1 بفضل هدف متأخر من النجم، رياض محرز، لتبلغ النهائي وتواجه السنغال، في سبيل بحثها عن اللقب القاري الأول لها منذ 1990.

وقال زطشي في مداخلة هاتفية مع نشرة أخبار الرياضة في "العربية": واجه المنتخب الجزائري صعوبات كبيرة في بطولة كأس أمم إفريقيا منذ 1990، لكن بعد وصول المدرب جمال بلماضي بدأنا بتحضير المنتخب بشكل جيد، واستفاد جمال من خبرته كلاعب سابق ومدرب ناجح لاختيار أفضل اللاعبين في القائمة الدولية.

وزاد حول البطولة: التنظيم المصري للبطولة كان رائعاً، وأعتبرها بطولة ناجحة بكافة المقاييس، أسفت لخروج المنتخب المضيف من السباق لكن ذلك لم يؤثر على تنظيم البطولة، ووجدنا كل الدعم من جماهيرنا والجماهير المصرية.