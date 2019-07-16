مباراة الاتحاد وبولتون اليوم .. مفاجأة جديدة شهدتها المواجهة الودية الأولى للعميد

انطلقت منذ قليل مباراة الاتحاد وبولتون الودية الأولى لنادي الاتحاد السعودي، في معسكره المقام حالياً في إنجلترا في مدينة مانشستر، حيث يخوض العميد السعودي مواجهة قوية في الوقت الحالي، والتي شهدت مفاجأة جديدة لجماهير نادي الاتحاد السعودي بالكامل.

وكشف المدير الفني لنادي الاتحاد السعودي المدرب سييرا، عن تواجد الثنائي الأجنبي المنضم حديثاً للفريق في المباراة، وذلك ضمن التشكيلة الأساسية للفريق، حيث تواجد كلاً من إيميليانو فيشيو ولويس خيمينيز، في تشكيلة العميد للمرة الأولى في مشوار الفريق.

ويسعى نادي الاتحاد السعودي للوقوف على الحالة الفنية والبدنية لنادي الاتحاد لكافة اللاعبين سواء الأساسيين أو الجدد، من أجل تحديد القائمة الجديدة للفريق.

تشكيلة الاتحاد أمام بولتون اليوم

خط الدفاع : سعود عبدالحميد – عمار الدحيم – عبدالله العمار – منصور الحربي. Advertisements خط الوسط : جابر عيسى – ايميليانو فيشيو – لويس خيمينيز – كارلوس فيلانويفا. خط الهجوم : رومارينيو – اليكسندر بريجوفيتش.

حيث يستعد نادي الاتحاد في الوقت الحالي، بقوة كبيرة من أجل العمل على تعويض إخفاق الموسم الكروي الماضي، والذي تعرض له الفريق، حيث كان الفريق قريب من الهبوط.