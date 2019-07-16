حسن شحاتة يعود للفراعنة.. أسماء الجهاز المعاون.. ومدحت العدل يرفض عودة المعلم ويرشح 5 مدربين

كتب: ضياء السقا

ترددت أنباء خلال الساعات الماضية، تفيد باقتراب حسن شحاتة، من العودة من جديد لتولي القيادة الفنية للفراعنة، عقب إقالة المكسيكي خافيير أجيري، من تدريب المنتخب الوطني، بعد الخروج المهين لمصر من بطولة أمم إفريقيا، من دور الـ16.

ويعتبر المعلم من أفضل المدربين في تاريخ المنتخب المصري، واستطاع أن يحقق انجازات تاريخية مع مصر، بعدما قادها لتحقيق 3 بطولات قارية متتالية، في أعوام 2006، و2008، و2010.

فرج عامر يعلن عودة المعلم

من جانبه، أعلن المهندس فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، عن تولى شحاتة، مسئولية الإدارة الفنية للمنتخب الوطني.

وكتب عامر على حسابه الشخصى على موقع تويتر، قائلاً: "مبروك كابتن حسن شحاتة مديرا فنيا للمنتخب المصري أرجو أن يختار من يعاونه بنفسه، ويعطي كافة الصلاحيات".

أسماء الجهاز المعاون لشحاتة

وبحسب اليوم السابع، استقر المعلم على جهازه المعاون حال تعيينه بشكل رسمي مدربا للفراعنة، حيث سيستعين بأحمد حسن في منصب مدير المنتخب، وحمادة صدقى مدربا عاما، وعبد الظاهر السقا أو محمد شوقي مدربا مساعدا، وعصام الحضري مدربا لحراس المرمى.

مدحت العدل يرفض عودة المعلم

من جانبه، رفض السيناريست مدحت العدل، عودة حسن شحاتة للمنتخب مرة أخرى.

وقال العدل في تغريدة، عبر حسابه بتويتر: "أنا أحب حسن شحاتة كرمز زملكاوي ( كلاعب) ومصري ( كمدرب) عظيم، ولكني لا أحبذ فكرة عودته للمنتخب؛ فالتطور هو سنة الحياة، والمدارس التدريبية اختلفت، وهناك من العناصر الوطنية من يستطيعون كتابة قصص نجاح، وعلى سبيل المثال لا الحصر.. طارق العشري، عماد النحاس، حسام البدري، ميدو، إيهاب جلال".

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شحاتة يرحب

وكان شحاتة قد رحب منذ أيام بالعودة من جديد لقيادة الفراعنة، وأكد جاهزيه لتدريب المنتخب في أي وقت.

وأضاف المعلم، في تصريحات لقناة " تايم سبورت ": "مش هقول إن سني كبر، لأنه من غير المعقول أن أتحدث عن عامل السن وأني غير قادر على القيادة الفنية للمنتخب المصري".

ويرى شحاتة: "الأفضل لقيادة المنتخب المرحلة المقبلة هو المدرب الوطني وليس الأجنبي، وخلال الفترة السابقة رأينا كيف فشل الأجانب، وتفوق المصريين".

وكان حسن شحاتة قد انتقد في وقت سابق أداء "الفراعنة" في كأس أمم أفريقيا 2019 بعد الخروج من دور الـ16، مشيرا إلى أنه لو كان مدربا للمنتخب لكان استدعى 4 أو 5 لاعبين فقط من القائمة التي تم استدعاؤها.

وقال شحاتة في اتصال هاتي مع الإعلامي أحمد موسى إن الفارق الفني بين الجيل الحالي والجيل الذي دربه كبير، مشيرا في الوقت نفسه إلى وجود عدد من اللاعبين الجيدين في المنتخب لكنهم افتقدوا من يوظفهم بشكل الصحيح.

وانتقد المدرب المصري السابق "المحسوبيات والمجاملات"، وعند سؤاله عن عدد اللاعبين الذين كان سيختارهم من التشكيلة التي تم استدعاؤها لو كان مدربا لمصر، أجاب شحاتة قائلا: "4 أو 5 كأقصى حد بيمن فيهم الاحتياطيين".

ووجه المدرب المصري انتقادات لمحمد صلاح ومحمود تريزيغيه، مشيرا إلى أنهما لم يقدما الأداء المرجو منهما، وأضاف قائلا: "نحن لا نمتلك منتخبا".

وامتدح شحاتة الجيل الذي دربه بين عامي 2006 و2010، مشيرا إلى أنه كان جيلا منضبطا ويلعب بوطنية، مشيرا إلى أن معظم لاعبي هذا الجيل لا يلعبون بوطنية في أرضية الملعب.

ووجه المدرب المصري انتقادات للمدرب المكسيكي السابق لمنتخب مصر، خافيير أغيري، لافتا إلى أن خياراته من البداية كانت خاطئة وإدارته للمباريات لم تكن بالمستوى المطلوب.

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