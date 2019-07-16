في لقاء الوحش والشيطان بملاكمة الوزن الثقيل.. تايسون يساند "جوشوا" ويطالبه بالثأر

أحمد أبوعقيل

طالب الملاكم الأمريكي مايك تايسون من الملاكم البريطاني أنتوني جوشوا في الوزن الثقيل، التدريب في الجبال بعيدا عن أعين الجميع من أجل الثأر لهزيمته الأولى في مسيرته.

أنتوني جوشوا مواليد 15 أكتوبر 1989 في واتفورد، هارتفوردشير، إنجلترا، هو ملاكم بريطاني يصنف ضمن فئة الوزن الثقيل. حقق بطولة الاتحاد الدولي للملاكمة. شارك في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية سنة 2012 وحقق الميدالية الذهبية فيها.

وأعطيت تايسون لأنتوني جوشوا بعض النصائح الصارمة قبل المباراة الثانية مع أندي رويز جنر، للقيام بذلك وطالبه بالتركيز في التدريب من أجل مواجهة شياطينه..

أندي رويز مواليد 1 سبتمبر 1989 في مكسيكالي، ولاية باها كاليفورنيا، المكسيك، هو ملاكم محترف مكسيكي يصنف ضمن فئة الوزن الثقيل، خاض خلال مسيرته 29 نزالا، فاز في 29 ولم يخسر. فاز بالضربة القاضية في 19 نزالا.

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يجب أن يبقى بعيداً عن نفسه عندما نذهب للتدريب، نذهب بعيدا في الجبال، ونحن نبقى بعيدا عن أنفسنا وأفكارنا.

"في الجبال بعيدا عن الجميع، فقط الحيوانات والغابات والاشياء - كنت تواجه الشياطين الخاصة بك وحدها،" وأضاف تايسون.

يذكر أن المباراة الأولي انتهت لصالح روبز وفي الجولة الثالثة سقط جوشوا على الأرض مرتين.

ولم يُعلن بعد عن موعد لإعادة المباراة، على الرغم من أنه من المتوقع تحديد موعد في نهاية عام 2019.