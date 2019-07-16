دجلة ينتظر قائمة الأهلى لضم الغندور

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر مسئولو نادى وادى دجلة إعلان الأهلى قائمته النهائية للموسم الكروى الجديد 2019 - 2020، وعدم قيد حارس المرمى محمد عصام الغندور مواليد 1997، من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وتوصل وادى دجلة لاتفاق نهائى مع الغندور من أجل انضمامه لصفوف الفريق الدجلاوى فى الميركاتو الصيفى، إلا أن دجلة ينتظر خروج الحارس من حسابات المارد الأحمر لاتمام التعاقد.
وانتهى عقد إعارة محمد عصام الغندور لنادى غزل شبين بانتهاء الموسم الحالى، حيث فضل مسئولو الأهلى إعارة الحارس لإكسابه مزيدا من الخبرات، بالإضافة إلى صعوبة الحصول على فرصة المشاركة مع الفريق الأول فى ظل تواجد 3 حراس مميزين.
وكان الغندور قد لعب الموسم قبل الماضى معارا لصفوف طلائع الجيش، حيث قاد فريقه للتتويج بلقب دورى الجمهورية مواليد 97.
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