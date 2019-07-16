ثروت سويلم وعلاء عبد العزيز يمثلان اتحاد الكرة فى قرعة أمم أفريقيا 2021

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحضر اللواء ثروت سويلم المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، ونائبه الدكتور علاء عبد العزيز الجمعية العمومية للاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف" وحفل قرعة تصفيات أمم أفريقيا 2021 الخميس المقبل بأحد فنادق القاهرة. ويدير ثروت سويلم، مجريات الأمور داخل مبنى الجبلاية لحين إعلان أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة قراره بشأن موقف المجلس. ووفقًا للائحة الخاصة باتحاد الكرة، فإنه حال استقالة جميع أعضاء اتحاد الكرة فإن المدير التنفيذى للجبلاية يتولى المسئولية لمدة 3 أشهر يقوم خلالها بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب مجلس جديد. ووفقا للجنة الأولمبية فإنه حال مرور 7 أيام على استقالة أعضاء الجبلاية دون العدول عنها، فإنها تعتبر مقبولة، على أن يصدر وزير الرياضة بعدها قراره سواء باعتماد ثروت سويلم قائما بأعمال رئيس الجبلاية حتى موعد الانتخابات أو مخاطبة "فيفا" لتعيين لجنة مؤقتة.

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