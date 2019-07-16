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بيراميدز يعد دونجا بتعديل عقده حال رفض رحيله للزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وعد مسئولو بيراميدز نبيل دونجا لاعب وسط الفريق بتعديل عقده، من خلال رفع قيمته المادية حال رفض رحيله للزمالك، الذى يرغب بقوة فى ضمه خلال الميركاتو الصيفى القادم، وعقد أحمد حسن مدير الكرة ببيراميدز جلسة مع الثلاثى دونجا ومحمد فاروق ورجب بكار لبحث تعديل عقودهم، بعد ظهورهم بمستوى متميز طوال الموسم الجارى، وكان لهم دور بارز فى حصول الفريق على المركز الثالث بحد أدنى وتأهله للعب فى البطولات الأفريقية.

ورفض دونجا العرض المقدم من نادى الكويت الكويتى للعب لصفوفه الموسم المقبل، لتمسكه بالانتقال لصفوف نادى الزمالك، وسبق لدونجا التوقيع على عقود انضمامه لنادى الزمالك خلال فترة الميركاتو الصيفى الحالى، وفى انتظار نجاح مفاوضات القلعة البيضاء مع نادى بيراميدز للاتفاق على بنود الصفقة والإعلان الرسمى.

وجاء اهتمام الزمالك بالتعاقد مع "دونجا" بعد تلقى لاعب وسط الفريق طارق حامد الكثير من العروض الخليجية، عقب ظهوره بشكل جيد مع المنتخب الوطنى فى الفترة الأخيرة، إلى جانب تألقه مع الزمالك على مدار المواسم السابقة.

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