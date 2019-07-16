شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب سر تمسك على جبر بالانتقال للأهلى فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مقرب من على جبر مدافع بيراميدز سر تمسك اللاعب بالانتقال للأهلى، رغم استقرار وضعه فى ناديه، وعدم وجود نسبة مشاركة فى عقده ما يعنى ضمان الحصول على قيمة عقده السنوى بالكامل دون أى خصومات، وهو الأمر الذى لن يحدث فى الأهلى.

وأكد المصدر أن رغبة على جبر فى العودة لمنتخب مصر هى سر تمسكه بالانتقال للأهلى بداية من الموسم الجديد، خاصة أنه ابتعد عن تشكيلة الفراعنة خلال الفترة الماضية، وآخرها استبعاده من المشاركة فى كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً فى مصر.

ونجح الأهلى فى التوصل لاتفاق مع إدارة بيراميدز بخصوص ضم على جبر، واتفق مسئولو الأهلى مع بيراميدز على الحصول على خدمات على جبر مقابل إعارة الثنائى حسين السيد، ومحمد شريف لبيراميدز بخلاف المقابل المادى.

ووافق على جبر على تخفيض راتبه السنوى بقيمة 2 مليون جنيه لتسهيل انتقاله للأهلى فى الموسم الجديد، فراتب على جبر السنوى فى بيراميدز يقدر بـ15 مليون جنيه، إلا أنه وافق على الحصول مع الأهلى على 13 مليون جنيه فقط، لكن هذا المبلغ ترفضه إدارة الأهلى أيضاً لأنه يفوق القيمة التى يحصل عليها لاعبى الفئة الأولى بالنادى.