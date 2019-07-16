شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الثلاثاء 16 يوليو 2019 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها أجيرى يضع اتحاد الكرة فى ورطة بسبب مباريات كأس مصر، هيما ضمن قائمة المرشحين للرحيل عن الزمالك فى الصيف.

أجيرى يضع اتحاد الكرة فى ورطة بسبب مباريات كأس مصر

وضع خافير أجيرى المدير الفنى السابق لمنتخب مصر، اتحاد الكرة فى مأزق شديد بسبب مباريات كأس مصر، حيث كان الخواجة قد وافق على إعفاء اللاعبين الدوليين من معسكر شهر سبتمبر المقبل، ما جعل لجنة المسابقات تقوم بوضع مواعيد المباريات المتبقية فى كأس مصر فى شهر سبتمبر المقبل الذى يشهد فترة توقف بسبب الأجندة الدولية.

شباب اليد يهزمون أستراليا 44 / 17 فى افتتاح مشوار مونديال إسبانيا

فاز منتخب شباب كرة اليد، بقيادة مديره الفنى طارق محروس، على نظيره الأسترالى بنتيجة 44 / 17 فى إطار افتتاح مشوار كأس العالم المقام فى إسبانيا ضمن منافسات المجموعة الثانية.

مصدر بالأهلى: نسعى للتعاقد مع مساك ومهاجم فى الانتقالات الصيفية

أكد مصدر داخل جهاز الكرة بالأهلى أن النادى يسعى للتعاقد مع مساك ومهاجم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد النجاح فى التعاقد مع المالى اليو ديانج دفندر مولودية الجزائر، وتمديد استعارة رمضان صبحى نجم الفريق لموسم آخر من هيدرسفيلد الإنجليزى.

Advertisements

هيما ضمن قائمة المرشحين للرحيل عن الزمالك فى الصيف

دخل محمد إبراهيم، صانع ألعاب الزمالك، دائرة المرشحين للراحلين عن صفوف الفريق الأبيض فى الصيف القادم، خاصة أن عقده ينتهى بنهاية الموسم الجديد، حيث يحق له الرحيل عن النادى بشكل حر فى شهر يناير المقبل.

اتحاد الكرة يتحمل تكاليف الحكام الأجانب فى قمة الأهلى والزمالك

استقر مسئولو اتحاد الكرة على استقدام حكام أجانب لمباراة الأهلى والزمالك المقرر لها 28 يوليو من الشهر الجارى، فى الجولة الـ34 والأخيرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز 2018 – 2019، ورفض مقترح تعيين حكام مصريين للمباراة لأنها قد تكون حاسمة فى مشوار بطولة الدورى، ليتم الاتفاق على حكام أجانب كبار للمباراة.

اتحاد الكرة يبحث عن وديات فى سبتمبر لإنقاذ تصنيف المنتخب قبل قرعة المونديال

يواجه اتحاد الكرة ومنتخب مصر أزمة بسبب التصنيف الخاص بكأس العالم 2022 وتواجد الفراعنة فى التصنيف الثانى، والتوقع بالوصول للتصنيف الثالث عقب الخروج من دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية 2019، التى تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجارى بمشاركة 24 منتخبا، وبالتالى أصبح اتحاد الكرة مطالبا بخوض وديات فى شهر سبتمبر المقبل للفوز بها من أجل الحصول على نقاط يرفع بها المنتخب فى التصنيف الشهرى قبل إجراء قرعة كأس العالم 2022.

الزمالك يضحى بحازم إمام بعد غلق الباب أمام رحيل النقاز

قرر مسئولو الزمالك الموافقة على تسويق حازم إمام، الظهير الأيمن للفريق الأبيض، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد الاستقرار مع خالد جلال، المدير الفنى للفريق، حول استمرار الدولى التونسى حمدى النقاز، لقيادة تلك الجبهة فى الموسم الجديد، مع بحث تدعيم الجبهة اليمنى بأحد اللاعبين خلال الفترة الجارية.