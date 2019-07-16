شكرا لقرائتكم خبر عن سعد سمير يؤدى برنامجه التأهيلى فى ألمانيا على 3 فترات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يؤدى سعد سمير مدافع النادى الأهلى برنامجه التأهيلى حالياً فى ألمانيا على 3 فترات، ضمن استعداداته للعودة من جديد لتدريبات الفريق الأحمر، وتواصل خالد محمود طبيب الأهلى مع المدافع الدولى، للاطمئنان على حالته، فى ظل برنامج العلاج الطبيعى الذى يؤديه فى الفترة الأخيرة.

وتحسنت حالة سعد سمير بشكل كبير، ويتقدم بشكل ملحوظ فى برنامج التأهيل الذى يخضع له من أجل العودة إلى التدريبات الجماعية بعد التعافى تماما من الإصابة التى لحقت به وأبعدته عن تدريبات فريقه طوال الفترة الماضية، وتسببت فى استبعاده من معسكر الفريق بإسبانيا.

وكان سعد سمير قد تعرض خلال الفترة الماضية للإصابة بجزع فى الرباط الداخلى والخارجى للركبة وقطع جزئى فى الرباط الصليبى الخلفى.