شكرا لقرائتكم خبر عن للخلف در.. فرج عامر: لا أعلم شيئا عن تولى حسن شحاتة الإدارة الفنية للمنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف فرج عامر رئيس نادى سموحة حقيقة إعلانه تعيين حسن شحاتة مديراً فنياً للمنتخب الوطنى خلفاً للمكسيكى أجيرى، الذى تمت إقالته على خلفية توديع منتخب مصر لبطولة كأس الأمم الأفريقية من دور الـ16.

وقال فرج عامر، لـ"الخليج 365"، "لا أعلم شيئا عن تولى حسن شحاتة الإدارة الفنية لمنتخب والكلام على صفحتى جاء نتيجة توارد أنباء فى بعض وسائل الإعلام بذلك المعنى خلال الساعات الأخيرة".

وكان فرج عامر قد هنأ حسن شحاتة بتولى الإدارة الفنية للمنتخب عبر صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك قائلاً: "مبروك كابتن حسن شحاتة مديرا فنيا للمنتخب المصرى أرجو أن يختار من يعاونه بنفسه، ويعطى كافة الصلاحيات".