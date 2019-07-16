شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب الإسماعيلى من الزمالك تعطل إعارة داوودا لسموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اضطر مسئولو نادى الزمالك لعدم تفعيل عقد إعارة أحمد داوودا لاعب وسط الفريق لصفوف سموحة السكندرى، رغم توقيع اللاعب على عقد لمدة موسم مقابل حصول الأبيض على 2 مليون جنيه.

وجاء تعطيل إعارة داوودا لسموحة، بعدما طلب مسئولو الإسماعيلى الحصول على خدمات اللاعب بالإضافة إلى أحمد كابوريا صانع ألعاب الفريق الذى انتهت إعارته لطلائع الجيش، مقابل استغناء الدراويش عن طارق طه ظهير أيسر الفريق وانتقاله للقلعة البيضاء.

Advertisements

وطلب مسئولو نادى الزمالك الحصول على خدمات طارق طه، من أجل تدعيم الجبهة اليسرى، خاصة فى ظل اقتراب بهاء مجدى من الرحيل، حيث تلقى بهاء عرضاً من نادى بيراميدز، للحصول على خدماته فى فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لضمه إلى صفوف الأخير فى الموسم الجديد.

وجاءت مفاوضات بيراميدز مع بهاء مجدى لضمه من الزمالك بناءً على رؤية الفرنسى ديسابر المدير الفنى للفريق الذى طلب من مسئولى بيراميدز ضرورة إنهاء صفقة ضم بهاء مجدى خلال الفترة الجارية، بعدما طلب من قبل الحصول على خدمات إبراهيم حسن أيضا من الزمالك، ولعب الثنائى من قبل تحت قيادته عندما كان مديرا فنيا للإسماعيلى.

وجاء ترشيح طارق طه لدعم الجبهة اليسرى للزمالك فى الموسم الجديد بعدما كان أيضا مرشحا فى وقت سابق للانضمام إلى صفوف الأبيض، عندما كان ضمن صفوف سموحة قبل انتقاله إلى الدراويش.