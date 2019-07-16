سوبر كورة يكشف المنصب الجديد لـ حسن شحاتة فى اتحاد الكرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر باتحاد الكرة، أن هناك بعض المقترحات الخاصة بالمنصب الجديد لـ حسن شحاتة المدير الفنى الأسبق لمنتخب مصر.
وأثيرت الأقاويل حول هوية المدير الفنى للمنتخب الوطنى، منذ إقالة المكسيكى خافيير أجيرى بعد الإخفاق المدوى للمدرب المكسيكى والجيل الحالى فى تحقيق نتائج طيبة بأمم أفريقيا، بعد الخسارة من جنوب أفريقيا بهدف نظيف في دور الـ16 للبطولة وتوديع المنافسات.
ودخل أكثر من اسم من المدربين الوطنيين دائرة المرشحين لتدريب المنتخب المصرى أبرزهم حسن شحاتة مدرب الفراعنة السابق، وحسام البدرى رئيس نادى بيراميدز، وحسام حسن المدير الفنى لسموحة، وإيهاب جلال المدير الفني للمصرى، لكن يعد المعلم أقوى المرشحين فى العودة لتدريب الفراعنة مجدداً.
وكان فرج عامر رئيس نادى سموحة قد أعلن تولى حسن شحاتة نجم الزمالك الأسبق المسئولية الفنية لمنتخب مصر خلفا للمكسيسى خافير أجيرى.
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