رئيس الاتحاد السكندرى يستقبل ثنائى منتخب السلة بعد التتويج باللقب الأفريقى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى ثنائى فريق السلة عمر محمد جابر ومحمد شاهين، اللذين شاركا مع منتخب الناشئين تحت 16 سنة فى التتويج بالبطولة الأفريقية التى أقيمت بالرأس الأخضر.
وتوج منتخب السلة للناشئين تحت 16 سنة بلقب البطولة الأفريقية بعد الفوز فى كل المباريات التى خاضها أمام كل من أنجور ونيجريا والرأس الأخضر والجزائر وغينيا ومالى فى الختام.
ونجح منتخب السلة فى التأهل إلى كأس العالم 2020 الذى يقام ببلغاريا بعد التتويج باللقب الأفريقى، حيث يصعد للمونديال أول وثانى بطولة أفريقيا.
ضمت قائمة المنتخب فى البطولة كل من محمود وليد وأسر جودة ومؤمن طارق خيرى وأحمد ياسر وعمر سعد وبلال عبد المطلب وكريم وليد وعلى أحمد وعبد الله ناصر ومحمد على شاهين.
مصيلحى مع اللاعبين
مصيلحى مع عمر جابر وشاهين
ثنائى الاتحاد مع كأس افريقيا
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