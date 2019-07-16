الدولي للكاراتيه يشيد بالبطله العالميه جيانا فاروق وتصدر مصر لبطولة افريقيا

اشاد الاتحاد الدولي للكاراتية بالبطله العالمية جيانا فاروق بعد فوزها بذهبية بطولة افريقيا للعام الثاني على التوالي، كما أشاد الاتحاد الدولي بفوز مصر بلقب البطولة التي اقيمت في بتسوانا.
ووصف الاتحاد الدولي للكاراتية عبر موقعه الرسمي منتخب مصر بملوك اللعبة في القارة الافريقية مؤكدا أن تتويج جيانا فاروق بذهبية البطولة للعام الثاني على التوالي إنجاز كبير.
وتصدر منتخب مصر البطولة وحصل على المركز الأول بعدما نجح الفراعنة في حصد ٢٣ ميدالية متنوعة بواقع ١١ ذهبية و ٦ فضيات و ٦ برونزيات، حيث حصل على الميدالية الذهبية كل
و أحرز الميداليات الفضية كل من : عبدالله ممدوح في وزن ٧٥ كجم، و مالك جمعه في وزن ٦٠ كجم، و رضوى سيد في وزن ٥٠ كجم، احمد اشرف في منافسات الكاتا رجال، و ساره عاصم في منافسات الكاتا سيدات، و فريق الكاتا جماعي رجال.
و فاز بالميداليات البرونزية كل من : فريال اشرف في وزن ٦٨ كجم، و ياسمين حمدى في وزن ٥٥ كجم، و منه شعبان في وزن +٦٨ كجم، جماعى انسات كاتا، و محمد عادل في منافسات وزن ٦١ كجم كوميتيه شباب، و احمد ايمن في منافسات وزن ٦٨ كجم كوميتيه شباب.
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