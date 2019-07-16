الدولي للكاراتيه يشيد بالبطله العالميه جيانا فاروق وتصدر مصر لبطولة افريقيا

اشاد الاتحاد الدولي للكاراتية بالبطله العالمية جيانا فاروق بعد فوزها بذهبية بطولة افريقيا للعام الثاني على التوالي، كما أشاد الاتحاد الدولي بفوز مصر بلقب البطولة التي اقيمت في بتسوانا.

ووصف الاتحاد الدولي للكاراتية عبر موقعه الرسمي منتخب مصر بملوك اللعبة في القارة الافريقية مؤكدا أن تتويج جيانا فاروق بذهبية البطولة للعام الثاني على التوالي إنجاز كبير.

وتصدر منتخب مصر البطولة وحصل على المركز الأول بعدما نجح الفراعنة في حصد ٢٣ ميدالية متنوعة بواقع ١١ ذهبية و ٦ فضيات و ٦ برونزيات، حيث حصل على الميدالية الذهبية كل

من : علي الصاوى في منافسات وزن ٦٧ كجم، و طه طارق في وزن ٨٤ كجم، و جيانا فاروق في وزن ٦١ كجم، ياسمين نصر الجويلي في منافسات -٤٨ كجم كوميتيه شابات، و نورسين علي في منافسات -٥٩ كجم شابات، و كريم وليد في منافسات الكاتا شباب، و شروق الحناوى في منافسات الكاتا شابات، نور اكرم سليمان في منافسات +٥٩ كجم كوميتيه شباب، و محمود جابر منصور في منافسات ٧٦ كجم كوميتيه شباب، و حازم أحمد محمد في منافسات +٧٦ كجم كوميتيه شباب، فريق كوميتيه جماعي رجال.و أحرز الميداليات الفضية كل من : عبدالله ممدوح في وزن ٧٥ كجم، و مالك جمعه في وزن ٦٠ كجم، و رضوى سيد في وزن ٥٠ كجم، احمد اشرف في منافسات الكاتا رجال، و ساره عاصم في منافسات الكاتا سيدات، و فريق الكاتا جماعي رجال.و فاز بالميداليات البرونزية كل من : فريال اشرف في وزن ٦٨ كجم، و ياسمين حمدى في وزن ٥٥ كجم، و منه شعبان في وزن +٦٨ كجم، جماعى انسات كاتا، و محمد عادل في منافسات وزن ٦١ كجم كوميتيه شباب، و احمد ايمن في منافسات وزن ٦٨ كجم كوميتيه شباب.