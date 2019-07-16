مدرب الطائرة بالمقاولون لـ "الوفد": لدينا لاعبتان دوليتان وصعود فريق البنات للممتاز إنجاز

التقت "الوفد" مع علي العسال المدير الفنى للكرة الطائرة "بنين وبنات "بنادى المقاولون العرب الذى رد على عدة أسئلة بخصوص أبرز ما تحقق فى الموسم الأخير والخطة المستقبلية ودور النادى في إمداد المنتخبات الوطنية باللاعبين والعديد من الأسئلة الأخرى.

وفى رده على الاسئلة اكد علي العسال أن من أبرز الإنجازات صعود فريق الكرة الطائرة بنات إلى الدورى الممتاز بعد تحقيقهم المركز الثانى بدورى الدرجة الأولى وبالتالى يلعبوا في الدورى الممتاز.

وأضاف أن فريق البنين لم يحقق الطموحات حيث أنه فى الدرجة الأولى حاليا ونسعى خلال الموسم الجديد للصعود إلى الدورى الممتاز بنين. وتابع العسال أن فريق 12 سنة كان من بين الستة الأوائل بمنطقة القاهرة وفريق 14 سنة

حصل على المركز الثالث بينما كان فريق 18 سنه من بين الثمانية الأوائل على مستوى الجمهورية وحول فرق المقاولون العرب في الطائرة التى تشارك فى المسابقات المختلفة.

أشار إلى أن قطاع البنات به فرق 8 و 10 سنوات وكذلك فرق12 و14 و16 و18 سنة والفريق الذى يلعب فى الممتاز بينما فرق البنين بها فرق 9 سنوات و11 و13 و15 و17 و19 سنة والفريق الذى يلعب فى الدرجة الأولى.

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وواصل علي العسال أن النتائج الأفضل تحققت في قطاع البنات حيث حصل فريق البنات 14 سنه على المركز الثالث وحصل فريق البنات الأول

على المركز الثاني وصعدوا إلى الممتاز وفريق بنات 12 سنه حصل على المركز الخامس وفريق 18 سنه على المركز السابع.

وأشار، إلى وجود لاعبتين من المقاولون العرب انضمتاالى المنتخبات الوطنية، اللاعبة هنا مدحت انضمت لمنتخب 16 سنه واللاعبة الاء وحيد لعبت في منتخب مصر وبعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة ستعود بإذن الله لصفوف المنتخب.

وأضاف، أن هناك طموح أن فريق 14 وفريق 18 سيكون منهم لاعبين سينضموا لمنتخبات مصر ونحن حاليا نقوم بإعادة الهيكلة وفي دورى الممتاز بنات الذى يضم 12 ناديا نسعى للحصول على مركز من السابع إلى التاسع ولدينا طموح كبير بالنسبة لفريق البنين أن يصعد من الدرجة الأولى إلى الممتاز خلال الموسم الجديد.

ومن جانبه قال أحمد جودة المدرب العام، أن فريق المقاولون العرب بنين الذى يلعب في الدرجة الأولى لهم مستقبل خاصة أنهم أعمارهم تتراوح بين 19 و20 عاما ولديهم كفاءات وطموح كبير .