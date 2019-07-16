آرسنال يقترب من التعاقد مع سيبايوس

اقترب داني سيبايوس لاعب خط وسط ريال مدريد الإسباني من الانضمام إلى آرسنال الإنجليزي بعد المفاوضات الماراثونية التي جرت خلال الساعات القليلة الماضية، برغم العروض التي قدمت إلى اللاعب من ميلان وتوتنهام.
ووفقا لصحيفة "آس" الإسبانية فإن اللاعب قررالانتقال إلى نادي آرسنال خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وأوضحت الصحيفة أن الصفقة ستتم بسبب اهتمام مدرب الفريق الانجليزي أوناي إيمري.
وتأخرت المفاوضات للموافقة على انتقال اللاعب بسبب وفاة شقيق زيدانمدرب الميرنجي، وسينتقل سيبايوس لمدة عام واحد فقط على سبيل الإعارة.
ستشهد بنود الصفقة شرط الإعارة باستخدام خيار الشراء الإجباري، ومن المقرر سيذهب سيبايوس إلى لندن لإجراء الفحوص الطبية والتوقيع على عقده في 22 يوليو الجاري.
وانضم سيبايوس إلى صفوف ريال كدريد عام 2017 قادما من ريال بيتيس مقابل 18 مليون يورو.
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