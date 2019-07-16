منتخب مصر للبارا تايكوندو يشارك في بطولة آسيا

غادرت صباح اليوم بعثة منتخب مصر للباراتايكوندو للمشاركة في بطولة آسيا الخامسة، والتي تستضيفها الأردن. وتعد هذه البعثة أول بعثة تشارك في البطولات الخارجية في تاريخ الباراتايكوندو المصري حيث تم استحداث نشاط البارا والإهتمام به مع بداية الدورة الحالية لمجلس إدارة الاتحاد المصري للتايكوندو برئاسة عمرو سليم. إدارة الاتحاد المصري للتايكوندو برئاسة عمرو سليم. وتضم بعثة منتخب مصر كلا من أحمد سلطان عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للتايكوندو والقائم بأعمال المدير التنفيذي والدكتورة سحر عبد الحق رئيس لجنة الباراتايكوندو والدكتوره أماني عبد الفتاح، وهاني علي المدير الفني. الباراتايكوندو والدكتوره أماني عبد الفتاح، وهاني علي المدير الفني. وضمت البعثه لاعبتين وهما: سلمي علي في وزن 58 كجم والحاصلة علي الميدالية الفضية في بطولة افريقيا المفتوحة التي أقيمت في مصر لأول مرة، وآمال خلاف وزن 58 كجم، إلى جانب لاعبين وهما: احمد البوهي وزن 75 كجم واحمد الناظلي وزن +75.

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