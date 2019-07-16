"المشتاقون" لتدريب منتخب مصر

أصبح مدرب المنتخب المصري في الفترة الأخيرة، هو حديث جميع وسائل الإعلام المصرية، خاصة بعد الخروج المبكر للفراعنة من كأس الأمم الأفريقية، نتيجة الهزيمة أمام جنوب أفريقيا بهدف نظيف بدور الـ16 من البطولة، وأصبح المدرب الوطني هو الأكثر طلبًا، بعد التألق الذي يشهده المنتخب الجزائري مع جمال بلماضى.

هناك الكثير من المدربين الوطنيين الذين رشحهم الإعلام من أجل تولي تدريب الفراعنة، وتصحيح المسار، بعد الأداء غير المقبول الذي ظهر به المنتخب المصري، وأعقبه الخروج المبكر من البطولة، وما أدى إلى جعل الإعلام يفكر في ضرورة تسليط الضوء على تولي مدرب وطني المهمة، بعد النجاح الذي صنعه الجزائري جمال بلماضي المدير الفني للجزائر، والسنغالي أليو سيسيه مدرب

منتخب السنغال، مع منتخبات بلادهم والتأهل إلى نهائي الأمم الأفريقية.

وسلطت وسائل الإعلام على ثلاثة مدربين لتولى الإدارة الفنية للمنتخب المصري في الفترة المقبلة.

وأول المدربين هو الأسطوري "حسن شحاته"، صاحب الثلاث بطولات المتتالية في 2006 ،2008 ،2010، والذي ترددت في الساعات الماضية إقترابه بقوة من العودة إلى تدريب المنتخب مرة أخرى، وتعد حقبة المعلم هي واحدة من أفضل حقبات المنتخب المصري لتحقيقه البطولة في ثلاث نسخ متتالية، ولكن الأداء القوي الذي ظهر به المنتخب في كأس القارات خاصًة أمام البرازيل والهزيمة في الدقائق الأخيرة.

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كما تضمنت الترشيحات اسم "حسام

البدري" مدرب النادي الأهلى السابق، الذي يتولى حاليًا رئيس إدارة الكرة بنادي بيراميدز، ودرب البدري القلعه الحمراء ثلاث مرات، وإستطاع تحقيق الدوري ثلاث مرة، وبطولة دوري أبطال أفريقيا مرة واحدة، وقاد البدري منتخب مصر الأوليمبي في كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا، ولكن لم تكلل تجربته بالنجاح، ولم يتمكن وقتها من التأهل إلى الألعاب الأولومبية الصيفية 2016.

وجاء من ضمن ترشيحات تدريب المنتخب أيضًا، العميد "حسام حسن" مدرب نادي سموحة الحالي، الذي يعد واحدًا من أبرز المدربين على الساحة المصرية، وتعد أبرز محطاته التدريبية مع النادي المصري البورسعيدي، وخاض العميد مسيرة تدريبة مع منتخب الأردن في عام 2013 وساهم في تأهله إلى المحلق النهائي المؤهل إلى كأس العالم 2014.

وقاد منتخب "النشامى" للصعود إلى كأس اَسيا عام 2015 للمرة الثالثة في تاريخها بدون أي هزيمة في التصفيات، وتحسن ترتيب الأردن بين المنتخبات على مستوى العالم.