بايرن ميونخ يضم لاعب شتوتجارت 4 مواسم

حسم نادى بايرن ميونخ صفقة انضمام ليون داجاكو مهاجم شتوتجارت الألمانى لينضم لصفوف الفريق الأول خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية . أعلن النادى البافارى عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "توتير" أن النادى حصل على توقيع المهاجم الألمانى الشاب لمدة أربع سنوات حتى 30 يونيو عام 2023 . موقع التواصل الاجتماعى "توتير" أن النادى حصل على توقيع المهاجم الألمانى الشاب لمدة أربع سنوات حتى 30 يونيو عام 2023 . بدأ ليون صاحب ال18 عاماً مسيراته الكروية فى نادى ستوتجارت تحت 19 عاماً وشارك مع الفريق فى 31 مباراة أحرز خلالها 17 هدفا وقدم مستويات رائعة مع الفريق الشباب الى أن انتقل لنادى بايرن ميونخ الألمانى.

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