حسن شحاتة مرشح لمنصبين في الجبلاية.. والحضري أقرب لتدريب الحراس

علمت "الوفد" أن اتحاد الكرة يدرس بعض المقترحات بشأن تعيين حسن شحاتة، المدير الفني السابق لمنتخب مصر، خلال الأيام القليلة المقبلة داخل الجبلاية.

يناقش اتحاد الكرة مقترحين، الأول تعيين حسن شحاتة مديرًا للمنتخبات، والثاني تعيينه مديرًا فنيًا لاتحاد الكرة، بدلًا من د. محمود سعد، المدير

الفني الحالي للجبلاية.

فيما اقترح البعض تشكيل جهاز فني للمنتخب يضم كلًا من: حسن شحاتة مديرًا فنيًا، حمادة صدقي مدربًا عامًا، أحمد حسن مديرًا للمنتخب، وعصام الحضري مدربًا لحراس المرمى.