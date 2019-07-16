علمت "الوفد" أن اتحاد الكرة يدرس بعض المقترحات بشأن تعيين حسن شحاتة، المدير الفني السابق لمنتخب مصر، خلال الأيام القليلة المقبلة داخل الجبلاية.
يناقش اتحاد الكرة مقترحين، الأول تعيين حسن شحاتة مديرًا للمنتخبات، والثاني تعيينه مديرًا فنيًا لاتحاد الكرة، بدلًا من د. محمود سعد، المديرالفني الحالي للجبلاية.
فيما اقترح البعض تشكيل جهاز فني للمنتخب يضم كلًا من: حسن شحاتة مديرًا فنيًا، حمادة صدقي مدربًا عامًا، أحمد حسن مديرًا للمنتخب، وعصام الحضري مدربًا لحراس المرمى.
كانت هذه تفاصيل خبر حسن شحاتة مرشح لمنصبين في الجبلاية.. والحضري أقرب لتدريب الحراس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.