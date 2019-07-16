شاهد.. نشطاء يتوقعون أول رد فعل من وردة ومراون على تولي حسن شحاتة المنتخب

تصدر حسن شحاتة، مؤشرات البحث علي مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعد إعلان المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة، عن تولي الأول تدريب المنتخب الوطني.

فرج عامر يعلن قيادة حسن شحاتة المنتخب الوطني

وهنأ عامر حسن شحاتة، بتولى الإدارة الفنية للمنتخب، قائلاً: "مبروك كابتن حسن شحاتة مديرا فنيا للمنتخب المصرى أرجو أن يختار من يعاونه بنفسه، ويعطى كافة الصلاحيات".

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علي الجانب الآخر علق النشطاء علي موقع "تويتر" علي خبر تولي حسن شحاتة تدريب منتخب الفراعنة، بعد الخروج غير المرضي للجميع من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.

في البداية قال فؤاد:" مجرد وجهه نظر #حسن شحاتة مسك الزمالك والمقاولين، وأخيرًا بتروجيت ولم يصنع بطولة هو نجح مع المنتخب علشان كان فيه مانويل جوزيه مجهزهله أكتر من ثلثين المنتخب وفنيًا وبدنيًا".

بينما أوضح أحمد حمدي، أن :" أن عاد حسن شحاتة، ولم تعود الجماهير فأن النتيجة صفر، غياب الجماهير أفرز دوري ضعيف ولم ينتج لاعبين أقوياء للمنتخب".

وأشار محمد راضي إلى أن :" كل التوفيق للكابتن #حسن_شحاته ، شخصية عقلانيه جدًا وخبرة و بيعرف يختار لاعيبه كويسه ويضمها للمنتخب، كل اللاعيبة عنده سواسية محدش

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أفضل من حد، الأفضل أنه راجل مش بتاع سوشيال ميديا راجل بتاع شغل و بس، أتفرجنا فى عهده على أفضل كورة فى تاريخ مصر".

وقال حسن السيد: " أنا مع عودة حسن شحاتة، بس مش لمدير فني منتخب مصر، يمسك مدير فني لاتحاد الكورة ويكون معاه مجموعة فنية، تحدد اختيارات المدربين للمنتخب الأول، وجميع المراحل السنية للمنتخبات، وتقدم الخطط والمقترحات لتطوير الكورة المصرية، مش الموضوع قائم على المصالح والعلاقات الشخصية".

وقال محمد إسماعيل إن :" كل الدعم للكابتن #حسن_شحاتة، وياريت يبقى معاه حسام حسن، وأحمد حسن، وإبراهيم حسن، وعصام الحضري، في الجهاز الفني، وأي حد يستحق الوجود في الجهاز الفني إللي يكون عارف قيمة منتخب مصر وشعبها".

رد فعل النني ومروان محسن ووردة علي تولي حسن شحاتة قيادة المنتخب